بلجود يؤكد على ضرورة مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في تنظيم المحليات والتكقل بالإشغالات اليومية للمواطنين

إجتمع اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والعمران كمال بلجود بولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر عن بعد. وهذا في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية لمتابعة الملفات القطاعية وكذا القضايا المتعلقة بإنشغالات المواطن.

وخصص هذا الإجتماع للإضطلاع على التحضيرات اللوجيستيكية والمادية للإنتخابات المحلية المقرر إجراءها يوم 27 نوفمبر المقبل. أين أكد الوزير على ضرورة المرافقة المثلى للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في تنظيم هذا الموعد الهام.

وخلال الإجتماع تم التطرق إلى مدى تنفيذ التعليمات السالفة بخصوص مجابهة مخاطر التقلبات الجوية من خلال رفع درجة التأهب وكذا الحرص على وضع كل الترتيبات لحماية وسلامة المواطن وممتلكاته

أما بخصوص الوضعية الوبائية والمتعلقة بجائحة كورونا ذكرت الوزير بأهمية الإبقاء على المستوى العالي من اليقظة وهذا بالرغم من الإستقرار النسبي الذي عرفته ولايات الوطن. مع ضمان التموين والتنسيق مع الهياكل الصحية بالإضافة إلى مواصلة عملية التلقيح .

كما ركز الوزير في هذا الإجتماع على التكقل بالإشغالات اليومية للمواطنين وجعلها الشغل الشاغل لهم.وأيضا محارية المضاربة بكل أنواعها وأشكالها