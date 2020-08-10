بلجود يستقبل وزير الداخلية الاسباني بمطار هواري بومدين

الوطني
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بلجود يستقبل وزير الداخلية الاسباني بمطار هواري بومدين
بقلم أسماء.ع

استقبل، اليوم الاثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية، كمال بلجود نظيره الاسباني فرناندو قرند مارلسكا غوميز.

وتندرج الزيارة، في اطار التعاون  بقطاع الداخلية للبلدين.

وتشكل الزيارة فرصة  لإثراء التبادل وتعزيزه في المجالات ذات الاهتمام لدى الوزارتين.

تعاون: الجزائر – إسبانياوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يستقبل نظيره الإسباني

Publiée par ‎Télévision Algérienne – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‎ sur Lundi 10 août 2020


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