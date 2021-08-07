بلجود يسدي تعليملت هامة لولاة الجمهورية

ترأس اليوم كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد مع ولاة الجمهورية لمناقشة. وحسب بيان الداخلية الإجتماع خصص لدراسة ملفات هامة منها الوضعية الوبائية وكذا حرائق الغابات والتحضير للدخول الإجتماعي المقبل.

وخلال الإجتماع شدد الوزير على ضرورة التحضير الجيد للدخول إجتماعي ناجح بتسخير كل الطاقات اللازمة. مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي لمجابهة الوباء.

كما أكد الوزير على رفع درجة اليقظة الحرص على التحيين المستمر للتحقيقات الوبائية. وذلك بما يسمح بمجابهة ظهور بؤر جديدة والتحكم في المنحنى التصاعدي للفيروس.

ومن جهة اخرى دعا الوزير إلى المتاليعة الصارمة بخصوص حرائق الغابات ومكافحتها من خلال إعتماد الإستباقية. كما ذكر الوزير في ذات الإجتماع بالإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها لمجابهة مخاطر التقلبات الجوية.