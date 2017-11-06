أفرج القضاء البلجيكي، عن زعيم إقليم كتالونيا “كارليس بوتشديمون” وأربعة من وزرائه شرط أنّ يمثلوا أمام المحاكمة خلال 15 يوما.

وجاء في بيان الإدعاء “إن الخطوة التالية في الإجراءات هي مثول المتهمين الخمسة أمام المحكمة خلال 15 يوما”.

وأضاف لا يمكن لزعيم كتالونيا مغادرة بلجيكا دون موافقة قضائية.

وبتهة التمرد والعصيان، أصدرت السلطات الإسبانية مذكرة اعتقال بحق بودتشديمون، وعلى إثرها سلّم الأخير نفسه للشرطة البلجيكية.

وكان إقليم كتالونيا أجرى في أكتوبر الماضي، استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا.

وصوت نحو 90.18% من المشاركين على الانفصال.

غير أن الحكومة الإسبانية لم تعترف بنتائج الاستفتاء، ووصفته بـ “غير دستوري”.