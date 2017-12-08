بلجيلالي :”قدمنا ما علينا.. والغيابات أثرت على مردود الفريق”

الرياضة
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بلجيلالي :”قدمنا ما علينا.. والغيابات أثرت على مردود الفريق”
بقلم كريم تيغريمت

أبدى صانع العاب إتحاد العاصمة قدور بلجيلالي أسفه بعد التعثر أمام شبيبة القبائل مساء اليوم، حيث اكد أن اللاعبين قدموا مردودا جيدا رغم التعادل.

وقال بلجيلالي:”كنا نسعى لتحقيق الفوزفي هذا اللقاء، قدمنا ما علينا وضيعنا العديد من الكرات والحظ لم يكن إلى جانبنا”.

كما علل تراجع الفريق في هذا اللقاء إلى الغيابات مصرحا:”صحيح الغيابات أثرت علينا، لكننا نعمل كمجموعة من أجل تقديم الأفضل”.

وعن اللقاء القادم هذا الثلاثاء أمام وفاق سطيف أشار:”الطاقم الفني والطبي مجند من أجل الإسترجاع جيدا قبل لقاء الوفاق وتحقيق نتيجة إيجابية”.

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