بلجيلالي يلتحق بالدوري السعودي

رسم اللاعب الجزائري قدور بلجيلالي، التحاقه بالدوري السعودي، من بواوبة النادي العربي السعودي، ضمن فترة الانتقالات الشتوية.

وأمضى بلجيلالي، على عقده الجديد، كما قامت إدارة النادي العري، بتقديمه لوسائل الإعلام السعودية، كصفقة جديدة في الفريق.

كما يأتي إنتقال اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، إلى الدوري السعودي، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق بيشة.

يذكر أن نادي العربي السعودي، الذي انضم إليه قدور بلجيلالي، ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي.

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