بلحمير: تنصيب خلية دائمة لليقظة والمتابعة خاصة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا

نصب وزير الاتصال عمار بلحيمر خلية دائمة لليقظة والمتابعة خاصة بالوقاية ومكافحة تفشي فيروس كورونا حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية.

وجاء ذلك تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية بإتخاذ جميع الإجراءات من أجل مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه “تم تسخير جميع الوسائل الضرورية من أجل حماية مواطنينا، وبناء على تجسيد الجهاز الوطني للوقاية ومكافحة انتشار هذا الفيروس”.

كما أشار إلى أن “هذه الخلية التي تترأسها مديرة وسائل الإعلام ستكون عملية بشكل دائم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت”.

وقل أنه سيتم “التكفل برصد جميع المعلومات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والمواقع الالكترونية المتعلقة بالوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا”.

بالإضافة إلى إعداد تقرير يومي يسلم للأمانة العامة والتكفل بالطلبات الصادرة عن المؤسسات والهيئات من حيث التحسيس والإعلام والاتصال.

وللإشارة فإن رزنامة دوام هذه الخلية قد حدد إلى غاية 31 مارس 2020 كمرحلة أولى.