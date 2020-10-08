بلحيمر: “الصحافة عبر الانترنت مماثلة للصحافة المطبوعة”

قال وزير الاتصال، إن أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الإعلام عبر الإنترنت،لا تحدد النظام القانوني والاقتصادي لنشاط الصحافة بهذا الفضاء.

وأوضح، عمار بلحيمر، أن أحكام القانون تعكس الإرادة بوضع قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها، معتبرا “الصحافة عبر الانترنت مماثلة للصحافة المطبوعة”.

مضيفا “من حيث أنها تبقى نشاطا اقتصاديا خاضعا لقواعد السوق، ولكنها تضطلع في نفس الوقت بمهمة الصالح العام والخدمة العمومية”.

وأشار الناطق الرسمي للحكومة، إلى أن “هذه الخصائص الجوهرية المشتركة للصحافة تفرض ضرورة تعدد موارد التمويل والسعي لمزايا تنافسية”.

تابعا أن “النص يذكر عن صواب بهذه الضرورة القسرية المرتبط بطبيعة نشاط الصحافة”.

وصرح الوزير”النص يحدد القواعد المنظمة للإجراء الشكلي المتضمن التصريح بالتأسيس ويشدد بهذا الشأن على أن نشاط الصحافة عبر الانترنت حر”.

وتأتي تصريحات بلحيمر، في تعقيب له بعد المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.

وفي مساهمة وجهها لوكالة الأنباء الجزائرية، قال الوزير”وأخيرا إطار قانوني للإعلام الإلكتروني”.