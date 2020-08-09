بلحيمر يدعو إلى التفكير في وسائل معالجة الممارسات المنافية لمهنة الصحافي

دعا وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي بالجزائر إلى التفكير في وسائل معالجة بعض الممارسات المنافية للمهنة والتي تشوب مهنة الصِحفي في بلدنا.

وأوضح بلحيمر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه يجب التفكير بطريقة جدية و بناءة لأجل تحديد السبل والوسائل للحد من هذه الظاهرة.

وقال الوزير إن هذه الممارسات غير المهنية تتجلى في عدد من المظاهر من بينها الاستعمال المفرط للأسماء المستعارة أو اللبس الذي يعتري علاقة العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية.

كما أكد المسؤول الاول في القطاع على ضرورة إيجاد حلول لما يسمى بظاهرة “الصفحات السرية” و كثرة المقالات غير المُوقعة”.