بلحيمر يهنيء الجزائريين وعمال قطاع الإتصال بمناسبة عيد الفطر المبارك

قدم وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر تهانيه للشعب الجزائري ولعمال قطاع الإتصال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وصرح بلحيمر عبر الإذاعة الوطنية قائلا: “يشرفني ويسعدني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أن أتقدم عبر الإذاعة الوطنية للشعب الجزائري والأمة الإسلامية بخالص التهاني وأصدق الأمنيات.”

وأضاف وزير الإتصال ” سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الجميع بدوام الأمن وموفور الصحة”.

وأشاد الوزير بهذه المناسبة بمجهودات عمال قطاع الاتصال خاصة في إسهاماتهم في إنجاح الاستحقاقات الوطنية التي جرت العام الماضي.

كما دعا عمال القطاع إلى رفع التحديات لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة التي ستجرى في 12 جوان القادم.

وإختتم الناطق الرسمي للحكومة ” وفقنا الله جميعا لخدمة بلادنا وكل عام وأنتم بخير وسعادة”.