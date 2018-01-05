بلخيثر:”يُريدون “التشيبة” لذلك قاموا بتشويه سمعتي”

فتح المُدافع الأيمن الدولي الجزائري “مختار بلخيثر” المُنضم حديثا إلى فريق “شباب قسنطينة” النار على الأطراف التي أرادت تشويه صورته.

وقال المُدافع الذي غادر “النادي الإفريقي” التونسي في هذا الميركاتو الشتوي اليوم الجمعة في تصريح للنهار.

“الفحوصات الطبية أظهرت سلامتي وسأعود إلى الميادين بعد أسبوع من الأن مع فريقي الجديد”.

وأضاف لاعبُ “الخضر” السابق أن من أرادوا تشويه صورته كانوا يهدفون للضغط عليه وإبتزازه للحصول على جزء من قيمة الصفقة.

“من شوهوا صورتي حاولوا إبتزازي للحصول على جزء من قيمة الصفقة مع شباب قسنطينة”.

وكان إبن الباهية “وهران” قد أمضى لبطل مرحلة الذهاب منذ أسبوعين تقريبا عقدا لمدة 18 شهرا.