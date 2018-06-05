بلخيثر :”سألعب صائما وكل واحد يتحمل مسؤوليته”

كشف الدولي الجزائري، مختار بلخيثر، بأنه سيلعب المواجهة الودية أمام البرتغال، وهو صائم وذلك مهما كانت الظروف، بعد غد الخميس.

وصرح لتلفزيون “النهار” :”لايمكنني سوى الحديث عن نفسي، والأمر الأكيد هو أني سألعب صائما، لأني أمتلك خبرة في هذا المجال”.

وواصل :”فيما يتعلق ببقية عناصر التشكيلة، فإنهم سيتخذون قرارهم الرسمي بخصوص الصيام من عدمه في المُباراة، غدا على أقصى تقدير”.

وختم :”اللقاء سيكون فُرصة لنا من أجل العودة للواجهة، ورفع المعنويات وإن شاء الله سنحقق نتيجة إيجابية، ولم لا نعود بالفوز”.