عاجل

بلخيثر :”سألعب صائما وكل واحد يتحمل مسؤوليته”

الرياضة
  • -
  • 0
بلخيثر :”سألعب صائما وكل واحد يتحمل مسؤوليته”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الدولي الجزائري، مختار بلخيثر، بأنه سيلعب المواجهة الودية أمام البرتغال، وهو صائم وذلك مهما كانت الظروف، بعد غد الخميس.

وصرح لتلفزيون “النهار” :”لايمكنني سوى الحديث عن نفسي، والأمر الأكيد هو أني سألعب صائما، لأني أمتلك خبرة في هذا المجال”.

وواصل :”فيما يتعلق ببقية عناصر التشكيلة، فإنهم سيتخذون قرارهم الرسمي بخصوص الصيام من عدمه في المُباراة، غدا على أقصى تقدير”.

وختم :”اللقاء سيكون فُرصة لنا من أجل العودة للواجهة، ورفع المعنويات وإن شاء الله سنحقق نتيجة إيجابية، ولم لا نعود بالفوز”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital