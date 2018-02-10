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بلخيثر: “طالبوني بأموال مقابل إمضائي في السياسي”

الرياضة
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بلخيثر: “طالبوني بأموال مقابل إمضائي في السياسي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مختار بلخيثر، أن أشخاصا طالبوه بالأموال نظير إمضائه لشباب قسنطينة الميركاتو الماضي، وأن المدرب عمراني لا يحب اللاعبين الكبار.

وعاد بلخيثر لقضية فسخ عقده مع “السياسي” مصرحا: “هناك من إدعى أنني أعاني من إصابة خطيرة لهذا لم ألعب لقسنطينة وهذا غير صحيح”.

وأوضح: “أحد الأشخاص طلب مني أموالا نظير إمضائي لشباب قسنطينة، إضافة إلى أن المدرب عمراني لا يحب اللاعبين الكبار في فريقه”.

وتابع: “تحدثت بعدها مع رئيس الفريق وطالبته بوثائقي، لأني لن ألعب في فريقه، وهذا ما حدث بعدما أعدت المبلغ الذي إستلمته منهم”.

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