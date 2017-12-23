بلخيثر: “مالقيتش باش نوكل عايلتي في تونس.. لذلك غادرت الإفريقي”

كشف الجزائري مختار بلخيثر، أن الأمور حسمت بالنسبة له مع فريقه السابق النادي الإفريقي التونسي، بسبب تأزم العلاقة بين الطرفين.

وصرح بلخيثر لتلفزيون “النهار”: “كنت أود العودة للنادي الإفريقي، لكن مسؤولي الفريق لم يبذلوا أي جهد من أجل ذلك”.

وأضاف: “كنت مجبرا على المغادرة، وصلت إلى حد لم أجد ما أعيل به عائلتي، وإدارة الفريق على علم بذلك”.

وتابع: “تأكدت أن الفريق لا يرغب في الإحتفاظ بي خلال المواجهة الأخيرة أمام الصفاقسي أين تم منح قميصي لياسين الشماخ”.

وأردف: “هذه الحادثة التي تأثرت بها وضحت الأمور، من المفروض إنهاء الأمور معي، قبل إعطاء قميصي للاعب آخر في الفريق”.