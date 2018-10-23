بلدية “ليل” الفرنسية تقيم حفل تخليدي للذكرى الـ57 لمجازر 17 أكتوبر 1961

أقامت بلدية ليل الفرنسية حفل ترحم بساحة حقوق الإنسان “ساحة الجمهورية” تخليدا لضحايا المجازر التي إرتكبت في حق الجزائريين، يوم 17 أكتوبر1961.

وشارك في الحفل الذي جاء لتخليد الذكرى الـ57 للمجزرة التي وقعت أن ذاك القنصل العام للجزائر بمدينة ليل، رشيد بلباقي.

إضافة إلى دليلة دندوقة نائبة رئيس البلدية مكلفة بحقوق الإنسان وبمكافحة أشكال التمييز ومنتخبين محليين.

وكذا العديد من الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني لمدينة ليل.

وصرح القنصل العام بالمناسبة بإلتزام أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وتمسكهم بقضايا الحرية والعدالة.

وهذا من خلال مساهمتهم في كفاح الشعب الجزائري لنيل استقلاله.

من جانبها، ذكرت ممثلة بلدية ليل، دليلة دندوقة، بوحشية المجازر التي ارتكبت خلال هذا اليوم،

كما أبرزت التزام السلطات الفرنسية من أجل الاعتراف بالجرائم التي اقترفها المستعمر الفرنسي بالجزائر.

واختتم حفل الترحم بوضع إكليل من الزهور وبالوقوف دقيقة صمت لذكرى ضحايا هاته المجازر المأساوية.