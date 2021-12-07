بلدية تيزي وزو توّضح حقيقة البناية التي اثارت جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي

اثارت صورة تشييد مسكن فوق بناية لخمسة طوابق الواقع بالمدينة الجديدة بتيزي وزو جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. وهي تعاونية تعود الى احد الخواص الذي منح له الترخيص لتشيد بناية مكونة من خمسة طوابق لكن هذا الاخير وفي عام 2019.

أضاف مزدوج من الفوق ووافاته المنية قبل أن تنتهي اشغاله و بقي على حاله منذ ذلك الحين الى يومنا هذا. لكن الغريب في الامر ان هذه القضية عادت للظهور على أنه مبنى جديد عبر صورة نشرها مجهول لتصنع جدل على صفحات الفايسبوك لكن البلدية والمصالح التقنية تدخلت.

وفتحت تحقيق في الامر ليظهر ان هذا المسكن قديم ومتوقف منذ وفاة صاحب التعاونية حسب ما صرح به فروج مراد، الامين العام لبلدية تيزي وزو.

مؤكدا ان أن كل القررات الادارية ستتخذ في هذه القضية وسيتم هدم المسكن حسب الاجرءات القانونية المعمول بها .

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سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 20780 تدخل إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين. شملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

حيث قامت وحدات الحماية المدنية بـ80 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية تحثهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي. بالإضافة إلى القيام بـ 66 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدتنا بـ 12502 تدخــل. كما تم من خلالها إســعاف وإجلاء 12401 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1573 تـدخـل من أجل 876 حادث مرور أدت إلى وفاة 35 شخص و جرح 1019 آخرين. وسجلت أثقل حصــيلة في إليزي بوفاة 05 أشخاص وجرح 10 آخرين على إثـر 03 حوادث مرور .

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 709 تدخلا سمحت بإخـــماد 435 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 75 تدخل اثر 49 حريق.

بالإضافة وخلال نفس الفترة، قامت ذات المصالح في مجال العمليات المختلفة بـ 5549 تدخـل فـي نفس الفترة. كما محت بتغطية 4531 عملية إسعاف و إنقاذ 351 شخص من الخطر.

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