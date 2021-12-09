بلعابد: تعديل تاريخ عطلة الشتاء جاء بعد تسجيل إصابات التلاميذ بكورونا

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد أمس الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر الوزارة، الجزائر، أشغال ندوة وطنية.

وحضر هذه الندوة مديري التربية وإطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان الوزارة، فقد خُصِّصت الندوة لإعطاء بعض التوجيهات الواجب اتباعها بعد قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء والذي يبدأ من مساء يوم الخميس 09 ديسمبر 2021 إلى مساء 01 جانفي 2022.

وبالمناسبة استهل الوزير، كلمته بالترحيب بالحضور وشكرهم على المجهودات المبذولة في الميدان. وحثّهم على مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتأمين سنة دراسية ناجحة ومُؤمَّنة. كما بيّن السياق الذي تم فيه اتخاذ قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء بعدما تمّ ملاحظة ظاهرة إصابة التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة بوباء كوفيد-19 وبأعداد متزايدة، حيث يعتبر هذا القرار خطوة استباقية حذِرة اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية أبنائنا التلاميذ ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض.

كما ذكّر الوزير بالقرار الحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية في بداية الجائحة أين تم اتخاذ إجراءات وقائية احترازية على مستوى الوطن. ما حدّ من نسب الإصابة بهذا الوباء وجنّب بلادنا ما آلت إليه عديد الدول، كما أن بلادنا اليوم أصبحت تنتج هذا اللقاح.

وبخصوص قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء، أكد الوزير أنّ ذلك يعني التلاميذ فقط، إذ يتوجب على الأساتذة والإداريين مواصلة إنجاز العمليات الخاصة بنهاية الفصل الأول للسنة الدراسية 2021-2022 المتبقية، بما في ذلك تصحيح أوراق الاختبارات وتحضير مجالس الأقسام وعقدها، على أن يتم تسليم كشوف نقاط الفصل الأول لأولياء التلاميذ يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

كما أن الفترة المقررة لعطلة الشتاء ستسمح للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل حتى يتماثلوا للشفاء دون أن يتكوّن لديهم هاجس عدم متابعة الدروس وهي فترة كافية للتعافي من وباء كوفيد – 19.

وفي ذات الصدد، أشار الوزير أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة نسبة التقدم في تنفيذ البرامج والذي يعتبر مقبولا جدا خاصة وأن الدخول المدرسي لهذه السنة كان في شهر سبتمبر، كما شدد على وجوب استغلال الأسبوع المقبل للشروع في تنظيم حملة تلقيح ثانية امتثالا لقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تلقيح جميع مستخدمي قطاع التربية لضمان سلامة أبنائنا التلاميذ، حيث أضحت عملية التلقيح ضرورة أمنية، صحية، تضامنية وأخلاقية لابد على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم ومحيطهم.

واستنادا إلى الاجتماع الذي عقده قبيل انطلاق المحاضرة المرئية مع السيد وزير الصحة، قصد ضبط الإجراءات العملية التي يجب مباشرتها في الميدان، طالب السيد الوزير مديري التربية بالتنسيق مع مدير ي الصحة بالولايات من أجل البحث في أنجع الآليات التي تضمن تقريب الفِرق الطبية من مستخدمي القطاع، وهذا ظهيرة يوم الخميس 09 ديسمبر 2021 للخروج بخارطة طريق يُشرع في تنفيذها ابتداء من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، وتقدم تقارير إحصائية يومية للإدارة المركزية عن نسب التلقيح المسجلة على مستوى كل مديرية تربية ، كما حثّ السيد الوزير مديري التربية على تكثيف التدخلات الإعلامية على مستوى مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والوطنية للتحسيس والتوعية بضرورة التلقيح وأهميته في ضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ.