بلعابد يُشدّد على مديرو التربية للخروج إلى الميدان والتأكد من ظروف التمدرس

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمقر وزارة التربية الوطنية على إجتماع، مع إطارات الإدارة المركزية ومديرو التربية الـ50 للولايات.

وحسبما أفاد به بيان تالوزارة، فإنّ الإجتماع الذي حضره الأمين العام، ورئيس الديوان، والمفتش العام

البيداغوجية، والمفتش العام، وكذا إطارات الإدارة المركزية، فقد شاركه مديرو التربية الخمسين للولايات بتقنية الفيديو عن بعد.

وتضمّن هذا اللّقاء جملة من النّقاط المتعلّقة بالتحضيرات للدخول المدرسي 2019-2020، وفقا لذات البيان.

وبعد كلمة قصيرة رئيس الديوان، فُسح المجال للوزير، الذي استهل مداخلته بالتقدم بالشكر إلى كل الإطارات

المشاركين في الإجتماع، رغم برمجته ليلة أمس، نظرا لكثافة الأنشطة والأعمال التي يعرفها القطاع مع بداية كلّ موسم دراسي.

بداية، تطرّق الوزير إلى نقاط عديدة تمس التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي انطلاقا من التجارب السابقة حتى لا تتكرر نفس الأخطاء والمشاكل المعتادة.

بعد ذلك، وجه تعليمات وتوجيهات إلى مديري التربية فيما يخص الهياكل والمنشآت التربوية، التأطير

البيداغوجي والإداري، الكتاب المدرسي ووفرته والعمليات التضامنية المختلفة من منحة 3000 دج والنقل المدرسي.

كما توقف الوزير مطولا عند النقطة الخاصة بالإستقبال للمواطنين، حيث شدّد على الحرص على حسن استقبالهم والإستجابة لانشغالاتهم ومعالجتها في يومها.

حتى لا تتراكم الملفات على مستوى مصالح مديرية التربية من جهة، وتفادي تكرار الذهاب والإياب للمواطنين.

أما بالنسبة للمطاعم المدرسية، أعطى الوزير أوامر بأن يتم فتحها بدءا من اليوم الأول للدخول المدرسي كما حثّ

على القيام بصيانة المدافئ والكتامة والتأكد من الآن من سلامتها حتى تكون جاهزة عند حلول فصل الشتاء.

في ختام اللّقاء، أمر الوزير المديرين الولائيين بالخروج إلى الميدان والتأكد من ظروف التمدرس وعدم الإكتفاء بالتقارير التي تصلهم إلى مكاتبهم.

كما حثّ الوزير الجميع على القيام بواجبهم كلّ في حدود مسؤولياته لضمان دخول مدرسي هادئ خال من المشاكل.

منبها الجميع بأنه ستكون عملية تقييمية لهذا الدخول المدرسي بخصوص آداء كل المسؤولين على مستوى الوزارة وكل الولايات.