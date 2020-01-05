بلعباس.. حجز 11 رأسًا من ماشية موجهة للذبح بطريقة غير قانونية

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، لنشاط جزار، يقوم بالذبح غير الشرعي للمواشي بداخل مسكنه المتواجد بحي بن حمودة.

قوات الشرطة تمكنت على إثر ذلك من حجز هيكل خروف بالإضافة إلى 9 خرفان ورأسين من الماعز.

كما تم ضبط غرفة تبريد بمقر إقامته دون رخصة، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السالف الذكر.

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع عشر لمعلومات مفادها قيام جزار بذبح غير شرعي بداخل مسكنه دون توفر شروط الصحة، النظافة والمراقبة البيطرية.

لتباشر المصلحة بوضع خطة محكمة للكشف عن ملابسات هذه القضية، وبعد عملية تفتيش قانونية للمسكن المذكور تم ضبطه بصدد إخراج هيكل خروف مذبوح بطريقة غير شرعية من بيته ونقله على متن سيارة من نوع تويوتا هيليكس لا تتوفر على شروط نقل الذبائح.

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط في هذه القضية.