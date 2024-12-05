بلعريبي:إنشاء قرابة 28 ألف تجزئة اجتماعية في 2024

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم انشاء ما يقارب 28 ألف تجزئة اجتماعية خلال السنة الجارية. خصوصا على مستوى الولايات الجنوبية.

وقال الوزير بخصوص الاعانات المالية المتعلقة ب 4500 تجزئة بولاية المنيعة، أنه تم -في اطار لجنة عمل مشتركة بين وزارة السكن و العمران و المدينة. ووزارة المالية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية- إنشاء تقريبا 28 ألف قطعة على المستوى الوطني. خصوصا بالولايات الجنوبية”.مشيرا الى أن “مسألة التهيئة موجودة في قانون المالية لسنة 2025. وسيتم في بداية السنة (المقبلة) الشروع في دفاتر الشروط لتهيئة القطع”.

من جهة أخرى. وفي رده على سؤال آخر حول منح شهادة المطابقة لمناطق النشاطات. أوضح الوزير أن تسليم هذه الشهادة هو من اختصاص رؤساء المجالس الشعبية البلدية. مبرزا أن العملية عرفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة حركية على غرار تسليم 102 شهادة على مستوى ولاية برج بوعريريج و 51 شهادة بولاية وهران.

أما فيما يخص منح رخصة البناء للمستثمرين، فأشار إلى إيداع. منذ سنة 2023، ما لا يقل عن 351 طلب رخصة بناء عبر مختلف الولايات. تمت منها معالجة 276 طلب على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.