بلعريبي: أكثر من 77 ألف سكن “عدل” جاهز

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي، أن قرابة 77.435 وحدة سكنية من برنامج “عدل” قد استكملت على مستوى ولاية الجزائر إلى غاية 30 جوان 2020، معلنا عن تسليم 7909 وحدة منها في الـ5 جويلية.

وأضاف بلعريبي خلال عرض على هامش وضع حجر الأساس لبرنامج 14.145 مسكنا على مستوى العاصمة والذي أشرف عليه الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن إجمالي مشروعات “عدل” المنجزة على مستوى ولاية الجزائر بلغ 77435 مسكنا، منها 7909 ستسلم اليوم، مشيرا إلى أن عدد المكتتبين في الولاية بلغ 195836.

و أضاف المسؤول ذاته، أنه تم على الصعيد الوطني استلام 23 ألف سكنا خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، مؤكدا أن المشاريع المبرمجة إلى 1 جانفي 2020 تشمل ما لا يقل عن 120334 مسكنا.

أما المشاريع التي توجد في طور الانجاز فتبلغ 74.375 وحدة، تم إطلاق 20.875 منها خلال السداسي الأول من سنة 2020 على مستوى العاصمة وموزعة على 17 مشروعا.

وأضاف ذات المتحدث، أن الجهود مستمرة لتخصيص الأوعية العقارية لإطلاق المشاريع المتبقية في ولاية الجزائر والولايات المجاورة.