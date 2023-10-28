بلعريبي: “سنلعن عن صفقة ملعبي ورقلة وبشار قبل نهاية السنة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، اليوم السبت، المشاريع التي تتجه وزارته لتجسيدها مستقبلا، والمتعلقة بملعبي ورقلة وبشار.
وصرح الوزير بلعريبي، على هامس زيارته التفقدية لملعب “تيزي وزو: “سننطلق في مشاريع جديد خاصة بملعبي ورقلة، وبشار”.
كما أضاف: “انتهينا من تحضير دفاتر الشروط الخاصة بهاذين المشروعين، وسنعلن عن الصفقة قبل نهاية السنة الجارية”
وتابع الوزير طارق بلعريبي: “سيتم الاعتماد على مكاتب دراسات جزائرية، ويد عاملة جزائرية، بعدما برهنوا على قدرتهم في انجاز مثل هذه المشاريع”.
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