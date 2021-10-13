بلعريبي: سيتم تشييد مليون سكن إلى غاية سنة 2024

قال وزير السكن طارق بلعريبي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلتزم بتشييد مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال 2020/2024. وشملت عملية توزيع السكنات جميع ولايات الوطن.

وخلال ترأسه المكتب التنفيدي لوزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر جامعة الدول العربية،قال بلعريبي أن قطاع الإسكان بالجزائر قطاع حيوي ويحضى بإهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية. مشيرا أنه تم مؤخرا توزيع ما يفوق 100 ألف وحدة سكينة. منها 23 ألف وحدة سكنية وزعت بلاية وهران،. على أن يتم توزيع ما يقارب نفس العدد بحلول الفاتح نوفمبر القادم.

إضافة إلى دلك، كشف الوزير أنه تم خلال السنة الجارية، تسليم 459 مؤسسة تربوية جديدة، و752 شبه مدرسة. و37 ألف و200 مقعد بيداغوجي، و22 ألف و720 سرير إيواء.

وعرض بلعريبي بعض نمادج المدن الجديدة بالجزائر ومنها المدينة الجديدة سيدي عبد الله التي تضم 451 ألف سكن، ومرافق عمومية، و6 أقطاب إستثمارية. والمدينة الجديدة المنيعة بـ10 آلاف وحدة سكنية، ما يسمح بإسكان 50 ألف نسمة بها. والمدينة الجديدة البوينان 36 ألف وحدة سكنية، 204 مرفق عمومي، و5 أقطاب إستثمارية.