بلعريبي: توزيع 90 ألف وحدة سكنية في الفاتح من نوفمبر

تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة بمناسبة الذكرة الـ 67 لإندلاع التورة التحريرية االمجيدة يوزيع 90 ألف وحدة سكنية الأثنين المقبل. وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال بلعريبي ان يوم الفاتح من نوفمبر سيكون يوما لعملية توزيع اكبر عدد من السكنات بعد 100 الف وحدة التي وزعت يوم الاستقلال 5 جويلية .

وفي ذات الحوار أكد طارق بلعريبي ماشهدته الجزائر من تسارع في إنجاز السكنات جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية الذي حث على ضرورة الإسراع في المشاريع على المستوى الوطني.

وبخصوص المشاريع طور الإنجار قال بلعريبي أن قطاعه بصدد إنجاز 200 ألف وحدة سكنية بوتوتير يمكن القول عنها لاباس بها وواصل الوزير ان السرعة في الإنجاز لا يمكن ان تكون على حساب الجودة.