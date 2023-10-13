بلعطوي :”شباب بلوزداد كان قوي وسنعمل على تصحيح الأخطاء”
بقلم عزيز طالبي
كشف عمر بلعطوي عن الأسباب الحقيقية وراء الخسارة القاسية أمام الضيف شباب بلوزداد بثلاثيىة كاملة داخل القواعد وأمام الجمهور.
وقال عمر بلعطوي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة :”الخصم كان أقوى صراحة، و من الناحية المعنوية انهرت بعض الشيء و فقدنا الأمل حاولنا بعض الشيء في يالشوط الثاني”.
كما أضاف بلعطوي “أتكلم عن نفسي و عن اللاعبين، الخصم كان في مستوى عالي و مستوانا نستطيع القول أنه لا زلنا نتأقلم مع القسم الأول، كما أثر علينا تأهيل لاعبينا الجدد”.
وختم المدرب السابق لمولودية وهران “لعبت بمدافعين في الهجوم، لكن سنبقى نلعب و نحسن نفسنا في قادم المواعيد و حتى الإصابات، نلعب ببعض الآمال الناقصين خبرة”.
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