بلعمبري: مشكل ندرة الأدوية لا زال قائما.. ويجب إنشاء وكالة وطنية للأمن الصحي

كشف مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أن مشكل ندرة الأدوية لا زال قائما.

وطالب مسعود بلعمبري خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية بضرورة انشاء وكالة وطنية للأمن الصحي التي اشار اليها رئيس الجمهورية لأنها صمام الأمان للعوارض والطوارئ الصحية.

وأضاف بلعمبري، أن مثل هذا الإجراء معمول به حاليا في العديد من الدول ولقد حان الوقت لتجسيده على أرض الواقع في بلادنا.

وأكد بلعمبري أنه تم تسخير 11 ألف صيدلية عبر الوطن تعمل جميعها على خدمة المواطنين، رغم العراقيل التي تعترضها على غرار نقص التموين وصعوبة التنقل، لاسيما خلال فترة الحجر الصحي.

وأضاف ” أن نقابة الصيادلة قامت بعدة حملات تضامنية وجمع للتبرعات من كمامات وأجهزة طبية وغيرها وتوزيعها عبر المستشفيات.

واشار ذات المتحدث، إلى أن مشكل النقص في بعض الأدوية مازال قائما، مرجعا السبب في ذلك الى إجراءات الاستيراد ومشكل التسعيرة، وحذر في هذا الخصوص من التهاون في حل هذه المعضلة على حساب وباء كورونا الذي استحوذ على اهتمام الجميع.