بلعيد: الجزائري فقد الثقة والأمل.. ورجال أعمال بنوا مصانع فوق جثث الجزائريين

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بلعيد: الجزائري فقد الثقة والأمل.. ورجال أعمال بنوا مصانع فوق جثث الجزائريين
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد العزيز بلعيد بأن الشعب الجزائري يعيش حالة فقدان للأمل و ضغط في حياته اليومية والمهنية بسبب مافعل النظام السابق.

وأضاف بلعيد بأن وضع الجزائر اليوم ينذر بالخطر بعد اختلاس و انهيار المؤسسات، و انتشار ظاهرة الحرقة و موت خيرة شباب الجزائريين في البحر.
وHكد بلعيد في كلمته خلال التجمع الشعبي بولاية عين الدفلى أنه حينما كان الجزائريون يعانون من الإرهاب كان البعض يسرق الملايير ويكون الثروة.
وأشار بلعيد إلى أن البعض بنى ثروة على جثث الجزائريين ومصانع و فنادق في الخارج.
وعاد بلعيد ماضي و تاريخ عين الدفلى سواء خلال الثورة التحريرية أو خلال العشرية السوداء مؤكدا بأن رجال عين الدفلى قاموا لتبقى الجزائر واقفة.

وأكد بلعيد بأن السنوات الأخيرة في الجزائر عرفت تدهورا كبيرا في الأخلاق بحيث صار البعض يعبد الأشخاص و يعبد المادة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=728372

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com