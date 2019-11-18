بلعيد: الجزائري فقد الثقة والأمل.. ورجال أعمال بنوا مصانع فوق جثث الجزائريين

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد العزيز بلعيد بأن الشعب الجزائري يعيش حالة فقدان للأمل و ضغط في حياته اليومية والمهنية بسبب مافعل النظام السابق.

وأضاف بلعيد بأن وضع الجزائر اليوم ينذر بالخطر بعد اختلاس و انهيار المؤسسات، و انتشار ظاهرة الحرقة و موت خيرة شباب الجزائريين في البحر.

وHكد بلعيد في كلمته خلال التجمع الشعبي بولاية عين الدفلى أنه حينما كان الجزائريون يعانون من الإرهاب كان البعض يسرق الملايير ويكون الثروة.

وأشار بلعيد إلى أن البعض بنى ثروة على جثث الجزائريين ومصانع و فنادق في الخارج.

وعاد بلعيد ماضي و تاريخ عين الدفلى سواء خلال الثورة التحريرية أو خلال العشرية السوداء مؤكدا بأن رجال عين الدفلى قاموا لتبقى الجزائر واقفة.

وأكد بلعيد بأن السنوات الأخيرة في الجزائر عرفت تدهورا كبيرا في الأخلاق بحيث صار البعض يعبد الأشخاص و يعبد المادة