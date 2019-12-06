بلعيد: جئتكم بيد بيضاء عانت كما عان أبناء الجزائر منذ الإستقلال

قال المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد يستحيل الذهاب لجمهورية جديدة بأساليب بالية وبوسائل قديمة وعلى الجزائريين أن لا ينخدعوا بالخطابات الرنانة.

واضاف بلعيد أن تاريخ 22 فيفري عبار عن ثورة عبر فيها الشعب عنت سخطه لما أهينت كرامته وفرض نفسه حقا.

وقال بلعيد أن كان ندائه يوم ان بدا الحراك أنه تحمل مسؤوليتيه في الترشح، من اجل جزائر جديدة.

واشار ان على الشعب ان يتفطن لدعاة الجمهورية الثانية والتي وللاسف لا يمكن ان نمشي إليها بسياسة الترقيع بالقديم.

ووجه بلعيد رشالة غلى الشعب انه جاءهم بيد بيضاء عانت كما عان أبناء الجزائر منذ الإستقلال.

وقال بلعيد نحن قادرين على بناء الديموقراطية وبناء جمهورية ماتوا عليها الشهداء دولة الحق والحريات يوم 12 ديسمبر صفحة جديدة برجال جدد.