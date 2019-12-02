بلعيد يوجه نداء لمعارضي الرئاسيات ويتحدث عن العصابة

وجه مرشح الرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، اليوم الاثنين، نداء، لمعارضي الانتخابات الرئاسيات، المزمع عقدها 12 ديسمبر الجاري.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية خنشلة، أكد بلعيد أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.

ورد بلعيد على معارضي الرئاسيات قائلا ” أقول لمن هم ضد الانتخابات، فكروا في مستقبل بلادكم وأبناءكم، إذا لم نتوجه للرئاسيات سندخل في نفق مظلم”.

وأضاف ” الجزائر تعبت من التلاعبات والممارسات والمناورات، اتركونا نبني البلاد، ولا تسمموا عقول الشعب، بل اتركوهم يقررون مصيرهم عبر الصندوق”.

وحذر مرشح جبهة المستقبل، المتربصين بالجزائر داخلها وخارجها، والذين يحاولون توجيه الشعب ضد التوجه لصناديق الاقتراع.

وأكد بلعيد أنه لو لم يشعر ويتأكد من نزاهة هذه الرئاسيات، لما لعب أوراقه فيها، مشيرا أنه لا يهمه من فاز فيها، بقدر ما يهمه استقرار الجزائر.

وتحدث مرشح الرئاسيات عن العصابة، حيث أوضح أنه لم يكن على صلة مع رؤوس النظام السابق، مشيرا أن أصله ومبادئه ونضاله لا يسمح له بتلطيخ اسمه.