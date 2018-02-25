بلفوضيل: “سعيد بتسجيل إسمي في تاريخ الداربي” !

أجرى اللاعب الجزائري “إسحاق بلفوضيل” حوار شيق مع “قناة فيردر بريمن” عقب مباراة الداربي ضد “هامبورغ” (داربي الشمال) وأبدى سعادته بتحقيق الفوز ودخول تاريخ الداربي.

وقال بلفوضيل: “لا أعلم من سجل الهدف علينا رؤية ذلك على شاشات التلفزيون لكن الأهم أنا الفيردر هو الذي سجل”

وأضاف: “مباراة الداربي خاصة، فالجماهير ساندتنا كثيرا ودعمنتنا منذ بداية المباراة ونهديهم الفوز”.

وتابع: “لعبت داربي في بلجيكا وفي إيطاليا لكن داربي هامبورغ من المباريات المثيرة التي لعبتها في مسيرتي الكروية”

وختم كلامه: “سعيدا جدا بتحقيق الفوز في مباراة الداربي وسعيد جدا بدخولي تاريخ الداربي”.