بلفوضيل.. متر و92 دون جدوى

إزدادت وضعية الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل سوءا داخل ناديه “فيردر بريمن”، وهذا منذ إقالة المُدرب “أليكسندر نوري”، منذ أسابيع مضت.

وأصبح خريج مدرسة “ليون” غير مرغوب فيه، لدى مُدربه الجديد “فلوريان كوهفيلدت”، والذي أكد بأنه لايصلح سوى أمام مُنافسين مُعينين.

وصرح التقني قائلا :”بلفوضيل قوي بدنيا وفنيا، ولكنه ليس بالمُهاجم الهدّاف، مما يجعلنا بحاجة له في حالات خاصة فقط”.

وتعرض لاعب “إنتر ميلان” الأسبق لسخرية وسائل الإعلام الألمانية التي اعتبرت بأن طوله الذي يصل لمتر و92 لافائدة منه.

ويُشار بأن بلفوضيل صائم عن التهديف في “البوندسليغا”، مكُتفيا بهز الشباك مرة وحيدة في كأس ألمانيا، أكتوبر المُنصرم.