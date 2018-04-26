“بلفوضيل” يتفوّق على نجوم البايرن وبوروسيا !

حلّ النجم الجزائري لنادي فيردار بريمن الألماني، إسحاق بلفوضيل، في مركز متقدم في ترتيب أحسن المراوغيين في “البونديسليغا” هذا الموسم.

ووضع موقع “أورو-رومور” المختص بإحصائياء اللاعبين بلفوضيل في المركز الـ25 ضمن قائمة تضمن 50 أحسن مراوغ في الدوري هذا الموسم.

حيث قام المهاجم السابق لأنتير ميلان الإيطالي بـ32 مراوغة ناجحة منذ بداية الموسم الجاري بنسبة تقييم بلغ معدلها 4.7.

متفوقا على نجم بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني أندري شورلي وصانعا ألعاب بايرن ميونخ فرانك ريبيري (50) وأريان روبن (34).