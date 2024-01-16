بلقايد :”بوداوي بين أفضل اللاعبين وعلى بلماضي منحه الثقة”

طالب الدولي الجزائري السابق فاروق بلقايد من الناخب الوطني جمال بلماضي منح ثقته في متوسط الميدان هشام بوداوي.

وقال فاروق بلقايد خلال حلوله ضيفا على حصة “ستاد الكان” بقناة النهار “بوادي من بين أحسن اللاعبين الذي يستطيع عليه بلماضي في أي وقت، يجب أن تمنح الفرصة له”.

وأضاف اللاعب السابق في وفاق سطيف “بوداوي أحسن اللاعبين في نيس، وهو الفريق الذي يتمركز في المرتبة الثالثة، نملك لاعبين كثر في وسط الميدان، في كان مصر كان صغيرا، لكن حاليا يملك الخبرة الكافية”.

كما ختم مناجير شبيبة القبائل سابقا “علامة استفهام كبيرة بعدم الاعتماد على هشام بوداوي، الذي تغير كثيرا، 5 سنوات كافية له لتقديم مستويات كبيرة”.

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