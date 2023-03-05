بلقبلة يقود ريمس للمباراة 18 دون هزيمة ومدربه يصنع الحدث

تمكن الدولي الجزائري هاريس بلقبلة من قيادة فريقه ريمس إلى 18 مباراة دون خسارة في البطولة الفرنسية.

وجرى الفوز على حساب مواطنه يوسف بلايلي الناشط في أجاكسيو ضمن مباريات الجولة 26 من الليغ 1.

وصنع المدرب الشاب ويليام ستيل الحدث، لما يفعله من انجاز تاريخي، عبر وسائل الإعلام الفرنسية، بحكم صغر سنه الذي لا يتجاوز 30 سنة فقط.

كما تقوم لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية بتغريم النادي بمبلغ 22 ألف أورو بحكم أنه لم يكمل دراسته للحصول على رخصة اليويفا لتدريب المحترفين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption