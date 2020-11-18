بلماضي:”هذا مايحتاجه عطال وبوداوي في نيس”

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي:”هذا مايحتاجه عطال وبوداوي في نيس” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن اللاعبين القادمين من الجزائر يحتاجون للدعم من انديتهم و عائلاتهم للتألق في ظل الاختلاف الثقافي.

بلماضي قال لقناة “آرمسي” أمسية اليوم الأربعاء:”يوسف عطال يعلم ما أفكر فيه من جانبه.. هو شخص رائع ولاعب رائع أيضا وهذا مايهمني أكثر”.

“عطال قدم من الجزائر لنيس رغم أنه لعب موسم في بلجيكا وهذا أمر معقد جدا لذلك هو يحتاج لتواجد شخص من عائلته بجانبه في نيس”.

“أنا أؤيد وجود دعم خاصة من الأندية ليتعلم اللاعب الاحتراف والمتطلبات لأن الصدمة الثقافية هائلة بالنسبة للاعبين القادمين من الجزائر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=922861

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com