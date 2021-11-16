بلماضي:”هكذا حفزت اللاعبين قبل مواجهة بوركينافاسو”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الكلمات التي استعملها من أجل تحفيز لاعبيه قبل مواجهة بوركينافاسو.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الخضر وتأهلهم للمُباراة الفاصلة.

“هذا ماقلته للاعبين قبل مواجهة اليوم، قلت لزملاء محرز أننا نتواجد في أحسن الظروف هنا بمركز سيدي موسى بينما يتواجد الأنصار تحت الأمطار منذ الصباح الباكر بمدرجات تشاكر”.

“كنا سنشعر بخيبة أمل كبيرة في حال لم نُحقق التأهل اليوم، وأتمنى أن نلعب بمدرجات مُكتظة في المباراة الفاصلة خلال شهر مارس”.