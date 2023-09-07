بلماضي: “أشركنا تشكيلة جديدة والآداء كان مقنع”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي. رضاه عن ىداء أشباله في مواجهة تنزانيا. رغم نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها هذه المواجهة.
وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “أشركنا اليوم تشكيلة تتكون في معضمها من عناصر جديدة”.
كما أضاف: “لاعبينا قدموا آداء مقنع طيلة أطوار هذه المباراة، وكان ينقصنا فقط تسجيل هدف من خلال احدى الفرص العديدة التي صنعناها”.
وأردف: “كانت تنقصنا بعض الفعالية امام المرمى، والمزيد من القتالية التي مانت ستمكنا من تسجيل على الأقل هدف واحد”.
وتابع جمال بلماضي: “لعبنا أمام منافس متكتل في الدفاع، كونه كان يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تضمن تأهلهم”.
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