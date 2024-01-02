بلماضي أمام آخر 24 ساعة لاتخاذ قرارا نهائيا !

حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد 3 جانفي 2024 كأخر موعد لتعويض مدربي المنتخبات الإفريقي لكرة القدم للاعبين المصابين وهو القرار الذي يخص الناخب الوطني جمال بلماضي .

ويملك الناخب الوطني أجال إلى 24 ساعة فقط، لاتخاذ قرارا نهائيا فيما يخص تعويض المهاجم أمين غويري الذي غادر تربص الخضر بداعي الإصابة حسب الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتمنح الكاف الضوء الأخضر لكل المنتخبات باستدعاء اللاعبين خاصة وان الناخب الوطني بلماضي يملك ورقتين إضافتين، التي قد تكون سبيلا لإسعاد الجزائريين.

و من المنتظر أن يتخذ بلماضي قرارا نهائيا غدا بشأن جلب لاعب جديد أو لاعبين، أو الاعتماد على قائمة تضم 25 لاعبا فقط، وهو القرار المرشح أن يتخذه.

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