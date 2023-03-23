بلماضي  :”راض على الوافدين الجدد وأنتظر منهم الكثير مستقبلا”

أبدى مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي سعادته الكبيرة اثر تقديم الوافدين الجدد لمستواه الكبير أمام النيجر و تحقيق الفوز.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية “سأبقى أدافع على اللاعبين سواء الجدد أو القدم، كنت أتمنى آن يدخل الوافدين الجدد بالفرحة والسعادة بالفوز وهو ما تحقّق ذلك”.

وأضاف بلماضي “لأول لعبوا مع المنتخب، وقدموا مستويات جيدة، إنه آمر جيّد، بوعناني شاب و ننتظر منه الكثير، نفس الشيء بالنسبة لشايبي، و نفس الشيء بالنسبة لعمورة”.

كما أردف “حجام أراد البدا مباشرة في المباراة بعدما شاهد الأمور جيّدة، نملك توغاي، وقادر على الاعتماد عليه مستقبلا”.

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