بلماضي: “سأعتمد تشكيلتين مختلفتين أمام أوغندا وتونس”

تحدث مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، عن المباراتين المقبلتين للخضر، أمام كل من أوغندا، وتونس.

وقال بلماضي في هذا الخصوص: “من الطبيعي أن أعتمد على تشكيلتين مختلفتين في مواجهتي أوغندا، وتونس”.

كما أوضح مدرب الخضر: “برمجة المباريات معقدة، كونه تفصلنا يومين فقط بين مواجهتي أوغندا، وتونس”.

يذكر أن المتخب الوطني يواجه أوغندا، يوم 18 جوان بالكاميرون، قبل مباراته الودية أمام تونس يوم 20 جوان بملعب عنابة.