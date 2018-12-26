بالفيديو.. بلماضي: “سنحفز لاعبينا بالفقيد عياش”

أبدى الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، تأثره بوفاة الشاب الجزائري محجوبي عياش، أين أبدى تعاطفه مع عائلة الفقيد.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “تأثرنا كثيرا بنبأ وفاة الأخ عياش، ونتقدم بخالص تعازينا لعائلته”.

وأضاف: “سنحاول غدا تحفيز لاعبينا، من خلال تذكيرهم بهذا الشاب الجزائري، والحادث المؤسف الذي تعرض له، لمنحهم شحنة خاصة”.

وتابع: “في كل الأحوال نحن نلعب من أجل الجزائر، وكل ما يرتبط بها، ولعل مثل هذا الحادث سيزيد من تحفيز لاعبينا”.

يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري، سيواجه غدا الخميس، نظيره القطري، في مباراة ودية تحضيرية، بقطر.