بلماضي في ورطة حقيقية قبل الكان وماندي يزيد من متاعبه

حدد الإعلام الإسباني موعد غياب الدولي الجزائري عيسى ماندي عن المنافسة الرسمية رفقة ناديه فياريال الإسباني المقبل على تحديات جديدة.

وقال الإعلام الإسباني أن ماندي انظم إلى قائمة المدافعين المصابين في فياريال رفقة زميله ألفونسو بيدرازا ما سيضع ناديه في ورطة حقيقة قبل مواعد مباراة سيلتافيغو.

كما أكد أن مدافع الخضر لن يستطيع مداعبة الكرة إلا بعد مرور 3 أسابيع تقريبا.

وسيدخل عيس ماندي في تربص الخضر استعدادا لتحديات كأس افريقيا بـ 0 مشاركة رفقة ناديه الإسباني المقبل على فترة الراحة الشتوية كذلك، ما سيضع الناخب الوطني جمال بلماضي في ورطة حقيقية قبل إنطلاق العرس الكروي الإفريقي “كان” كوت ديفوار.

كما تتواصل متاعب بلماضي في عدم مشاركه المدافع ياسر لعروسي مع ناديه شيفيلد لمدة طويلة، فيما توقف يوسف عطال عن المشاركة مع ناديه الفرنسي نيس، بسبب العقوبة التي تلقاها على إثر منشوره في وقت سابق.

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