بلماضي: قائمة الخضر ستصبح 25 لاعبا!

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، أن قائمة الخضر ستصبح 25 لاعبا وأن هناك لاعب سيغادر المنتخب الوطني.

وأورد بلماضي في تصريح صحفي بمطار هواري بومدين، أين تستعد بعثة الخضر لمغادرة البلاد نحو الطوغو، أن قائمة الخضر ستصبح 25 لاعبا وأن هناك لاعب سيغادر المنتخب الوطني.

وأضاف الناخب الوطني: “سنعلن عن غياب اللاعب المعني في بيان في الساعات القادمة”.

هذا وسيغادر المنتخب الوطني بعد قليل أرض الوطن، متوجهين إلى الطوغو أين ستجري البعثة الوطنية تربضا تحضيرا لكان كوت ديفوار لمدة 10 أيام، أين سيجري مبارتين وديتين.

ليطير بعدها الخضر مباشرة إلى كوت ديفوار، لخوض منافسة كأس إفريقيا والتي ستنطلق يوم 10 جانفي الجاري.