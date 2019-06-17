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بلماضي: “كنا أكثر خطوة أمام مالي”

الرياضة
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بلماضي: “كنا أكثر خطوة أمام مالي”
بقلم أمير بهلول

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن المنتخب الجزائري قدم مباراة جيدة أمام “مالي” أمس الأحد قبل شد الرحال إلى القاهرة لخوض غمار البطولة القارية.

وقال “بلماضي” عقب نهاية المباراة الودية أمام “مالي”: “طريقة لعب منتخب مالي تشبه كثيرا طريقة لعب المنتخب السينغالي وكنا الأكثر خطورة طوال أطوار المباراة”.

وأضاف: “النتيجة كان يمكن أن تكون أثقل لكن كان هناك بعض السلبيات أين كنا غائبين في بعض اللحظات في الشوط الثاني”.

وتابع: “علينا أن نكون حذرين في الكرات الثابتة فقد تلقينا هدفا من ركلة جزاء ومن ركنية”.

وختم كلامه: “صحيح أننا سجلنا ثلاث أهداف لكن بغداد أضاع فرصتين، ومحرز أضاع أيضا فرصة في نهاية المباراة”.


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