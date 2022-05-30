بلماضي: “ماندي ليس سعيدا بموسمه مع فياريال”

اعتبر مدرب الخضر، جمال بلماضي، بأن عيسى ماندي، ليس سعيدا بموسمه مع فياريال، رغم بلوغهم نصف نهائي رابطة الأبطال.

وقال بلماضي، في هذا الخصوص: “لا أظن أن ماندي سعيد كثيرا بموسمه مع فياريال رغم بلوغهم نصف نهائي رابطة الأبطال”.

وأوضح: “أظن أن ماندي، كان يرغب في الحصول على وقت لعب أكبر مع فياريال، لكنه لم يحصل على ذلك”.

وأبدى جمال بلماضي، أمله في تمكن عيسى ماندي، من فرض نفسه في فياريال الموسم المقبل للحصول على وقت لعب أكبر.