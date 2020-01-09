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بلماضي يتلقى أخبارا سارة من فرنسا !!

الرياضة
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بلماضي يتلقى أخبارا سارة من فرنسا !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تلقى الناخب الوطني “جمال بلماضي” أخبارا سارة من فرنسا قبل شهرين من تربص المنتخب الوطني المقرر شهر مارس القادم.

مدرب فريق لوهافر الفرنسي كشف استدعاء متوسط ميدان الخضر “فيكتور لكحل” لقائمة ال18 الخاصة بمواجهة “نيور” غدا الجمعة.

“بول لوغوان” وقبل التنقل صوب “نيور” قال:”قائمة ال18 الخاصة بمواجهة الغد ستعرف عودة “فيكتور لكحل””.

وكان “لكحل” قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال مواجهة الخضر الودية ضد تونس شهر مارس من سنة 2019.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=753854

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