بلماضي يخلق جدلا للسنيغاليين بسب ماني

خلق الناخب الوطني جمال بلماضي، جدلا لدى أنصار المنتخب السنغالي، بعد تصريحاته الأخيرة، حول النجم ساديو ماني.

وصرح بلماضي، اليوم الأربعاء، خلال ندوته الصحفية: “منتخب السنغال، فاز بمباراته الأولى أمام تنزانيا، دون نجمه ساديو ماني، مالذي يضمن بأن سيسي، سيغير تشكيلته”.

وأوضح الناخب الوطني: “اللاعب كايتا بالدي، الذي عوض ساديو ماني، يلعب باستمرار، ويملك إمكانيات كبيرة، لكن يبقى أن ماني يتواجد في حالة بدينية جيدة، بالنظر لعدم مشاركته في المباراة الأولى”.

وتابع جمال بلماضي: “ندرك جيدا قوة لاعبي منتخب السنغال، وقيمتهم، لكن لا يجب التركيز فقط على الأسماء، في تحضير المباراة”.

ويبقى الجدل مطروحا، فيما سيغير أليو سيسي تشكيلته، رغم الفوز بأول مباراة، بإقحام ماني، مكان بالدي، أو سيجدد الثقة في هذا الأخير.