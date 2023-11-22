بلماضي يزور فريق مولودية وهران

قام الناخب الوطني جمال، بلماضي، اليوم الأربعاء، بزيارة مجاملة لفريق مولودية وهران، على هامش تفقده وضعية ملعب “ميلود هدفي”.

وتنقل جمال بلماضي، إلى وهران، في زيارة عمل، لتفقد الوضعية التي تتواجد عليها أرضية ملعب “ميلود هدفي”.

وعلى هامش تفقده أرضية ملعب “ميلود هدفي”، قام مدرب الخضر، بزيارة مجاملة لفريق مولودية وهران، أين التقى باللاعبين والطاقم الفني على رأسهم المدرب خير الدين مضوي.

يذكر أن العشب الطبيعي لأرضية ميدان ملعب “ميلود هدفي”، ستخضع لعملية إعادة تهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة.