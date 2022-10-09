بلماضي يستنكر ويُهدد بعد حادثة قرعة “الشان” !

عبرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن أسفها الشديد للتجاوزات التي حدثت مؤخرا في الندوات الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي.

كما وصف بيان “الفاف” ما حدث خلال حفل قرعة “الشان” الذي أقيم بأوبرا الجزائر من خلال التقاط لقطات لبلماضي دون علمه بالوقاحة.

قبل أن يُضيف البيان بأن الناخب الوطني يحتفظ بالحق في المُتابعة القضائية خلال هذا النوع من الحوادث.

على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة مُستقبلا لضمان عدم تكرار مثل هاته الحوادث.