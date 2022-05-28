بلماضي يصل إلى الجزائر تحسبا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا

وصل الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم السبت، الى أرض الوطن، عبر مطار هواري بومدين. كما سيخوض المنتخب الوطني، مواجهتين وديتين تتعلقان بكل من أوغندا وتنزانيا.

وكشف اليوم الجمعة الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني المعنية بالتربص المقبل.

كما عرفت القائمة ابعاد العديد من العناصر الأساسية لأسباب مختلفة في حين تواجدت بعض الأسماء الجديدة لأول مرة.

ومن بين الأسماء المبعدة لخيارات فنية، الحارس، ألكسندر أوكيدجة، عدلان قديورة، سفيان فيغولي، جمال الدين بن العمري.

إضافة إلى، مهدي تاهرات، ياسين براهيمي، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح، إسحاق بلفوضيل، محمد بن يطو، وهاريس بلقبلة.

كما تم استبعاد، يوسف عطال، بسبب الإصابة، في حين تم اعادة استدعاء، آدم زرقان، محمد الأمين عمورة، آدم وناس، ومحمد أمين توقاي.

بينما ضمت القائمة لاعبا محليا واحدا فقط، ويتعلق الأمر بلاعب وفاق سطيف، رياض بن عياد.

وعبر الأخير عن سعادته من خلال نشر صورة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

كما أرفق الصورة بعبارة:”الحمد لله على ثقة الكوتش جمال بلماضي”.

في حين، علّق الوافد الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، حكيم زدادكة، على تلقيه أول استدعاء للخضر تحسبا لمواجهتي، أوغندا، وتنزانيا.

الظهير الأيمن لفريق كليرمون فووت الفرنسي، نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حيث قال فيها:”فخور وفخور للغاية بالانضمام إلى المنتخب الوطني الجزائري”.

كما أضاف:”إن رؤية عائلتي وكل أحبائي سعداء لا تقدر بثمن، حان وقت العمل الآن. شكرا لكم جميعا على رسائلكم، تحية الجزائر”.